حزب تركماني يكشف عن خطة كردية لاستغلال عملية قصف مطار أربيل

كشف نائب رئيس الحركة القومية التركمانية في كركوك عباس الأغا، السبت، عن وجود محاولة لاستغلال القصف الذي استهدف مدينة لأغراض سياسية.

وقال الأغا في تصريح صحفي، إن “الجهات الكردية تحاول استغلال القصف لمصلحتها، وذلك عبر بث شائعات كاذبة بأن الحشد يقف خلف هذه العملية، وأن القوات الاتحادية لا تستطيع حماية المناطق المتنازع عليها”.

وأضاف أن “هنالك مؤامرة ومحاولة لإعادة البيشمركة والقوات الكردية الأخرى إلى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها وبضغط أمريكي”.

وأشار الاغا إلى أن “هذه اللعبة مكشوفة، ونحن بأن تتولى جهة محايدة لعملية التحقيق بالقصف الذي استهدف مطار أربيل، لآن هنالك سيناريوهات مختلفة وبعيدة ع التي يطلقها القادة الكرد”