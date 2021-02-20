البصرة تسجل ارتفاعا كبيرا باصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت محافظة البصرة، اليوم السبت، حصيلة مرتفعة نسبياً بإصابات فيروس كورونا، فيما سجلت محافظة واسط 172 إصابة.

وذكرت دائرة صحة محافظة البصرة، في بيان، ان "المحافظة سجلت 407 إصابة جراء فيروس كورونا مقابل 138 حالة شفاء، فيما لم تسجل الدائرة اي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واما في محافظة واسط فقد سجلت، دائرة صحة المحافظة 172 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان ان "الموقف الوبائي المسجل هذا اليوم بلغ 172 حالة إصابة مقابل 41 حالة شفاء، فيما لم تسجل الدائرة أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية".