رئاسة البرلمان توجه بإستضافة هيأة المساءلة والعدالة ودائرة شؤون الاحزاب

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، باستضافة رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة ودائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الكعبي قال في بيان إن "الاجتماع يأتي لتفعيل هيأة اجتثاث البعث والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك" مبيناً أنه "سيتم يوم الاثنين المقبل - الساعة 12 ظهراً في مبنى مجلس النواب، بحضور رئاسة وأعضاء اللجان النيابية المعنية".

وأضاف أنه "بعد تعاطف بعض أبناء البعثيين والصداميين ممن لا يُحسبون على أبناء الشعب العراقي، مع اللقاء التلفزيوني لإبنة المقبور الطاغية على قناة العربية، وما تخلله من طرح لأكاذيب كبيرة وتلميع للجرائم وتبرير للأعمال والمجازر الوحشية التي طالت شعبنا بكل طوائفه ومذاهبه وقومياته، واستناداً لما جاء في توجيهات سماحة السيد مقتدى الصدر "أعزه الله" في بيانه الأخير بشأن تفعيل دور هيأة اجتثاث البعث، الذي عبر فيه عن إرادة ورغبة شعبنا الكريم بعدم عودة أي نظام دكتاتوري استبدادي متوحش،

فقد وجهنا اليوم باستضافة رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة "هيأة الاجتثاث"، ودائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بمفوضية الانتخابات، وذلك في يوم الاثنين المقبل 22 شباط 2021 بحضور اللجان النيابية، والعشائر والمساءلة والمصالحة، واللجنة القانونية، ولجنة حقوق الإنسان".

وأشار الكعبي الى أن "الاجتماع يأتي لضرورة بحث المواضيع ذات الصلة أهمها تفعيل هيأة اجتثاث البعث المقبور والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك، فضلاً عن تنشيط فقرات قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية بضمنها منع شخوص البعث "المنحل" لعنهم الله من ممارسة أي نشاط سياسي وثقافي وفكري واجتماعي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الإعلام".

وتابع أن "على جميع وسائل الإعلام "الوطنية" والوفية للدماء الطاهرة التي أزهقت على أيدي النظام المجرم، بتكثيف جهودها وبرامجها لإبراز الصور والفيديوهات القبيحة لتلك الحقبة السوداء المليئة بالتوحش التي فاقت كل جرائم النازية والفاشية، والتذكير بتأريخ الأعمال الوحشية ل‍حزب البعث ، ليشاهدها كل العالم العربي والدولي، لاسيما فئة الشباب الذين لم يعاصروا تلك الفترة المظلمة التي اتسمت بالتوحش ومصادرة الحريات" مؤكداً أن "هناك فقرة صريحة ضمن بنود قانون حظر البعث تمنع استخدام الإعلام في نشر أفكار وآراء وأنشطة الحزب المجرم".

ودعا الكعبي "وسائل الإعلام الوطنية لتكثيف جهودها بإبراز المجازر الوحشية لحقبة البعث المجرم".