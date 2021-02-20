انشقاق كبير يضرب حزب الحلبوسي

أعلن النائب محمد الكربولي، السبت، عن انشقاقه من حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ونشر الكربولي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة تحدث فيها عن انسحابه من من حزب تقدم الذي اسسه الحلبوسي بعد وصوله لرئاسة مجلس النواب.

وقال الكربولي في تغريدته “الباص البرتقالي وداعا” وذلك في إشارة للحزب الذي يحمل شعاره اللون البرتقالي.

وعزا الكربولي أسباب الاستقالة الى تفرد الحلبوسي في قيادة الحزب والسير باتجاه يقرره هو وحدة، على حد قوله.