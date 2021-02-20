عضو مجلس الحكم السابق كريم ماهود يحذر من اخطر اجندة اقليمية على العراق.. اسقطت عبد المهدي

كشف عضو مجلس الحكم السابق كريم ماهود، السبت، عن اخطر اجندة اقليمية تهدد العراق واستقراره، فيما تحدث عن دور رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في انقاذ الاقتصاد

وقال ماهود في حوار متلفز ، ان “الاجندة الكويتية تقف وراء كل الاحداث التي شهدها العراق من سقوط الملكية وحكومة عبد الكريم قاسم الى ما جرى في العراق بعد 1991″، مبينا ان “للكويت دور باسقاط الملكية بعد خلافها مع نوري سعيد وايضا اسقاط حكومة قاسم بعد خطابه ضدهم بايام قليلة”.

واضاف ماهود، ان “الكويت و(الجوكرية) اسقطوا حكومة عبد المهدي بعد ذهابه نحو تفعيل الاتفاقية الصينية”، داعيا “اصحاب القرار الى ان يعوا خطورة اجندة الكويت التي تنفذ من قبل بريطانيا”.

وتابع ماهود: “أقولها للتأريخ لم يأتِ شخصا حريصا لانقاذ اقتصاد العراق بعد احمد الجلبي كعادل عبد المهدي”.