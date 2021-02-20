القضاء العراقي يعد الفيسبوك من وسائل الإعلام ويجرم القذف والسب عبره

عد مجلس القضاء الأعلى ، اليوم السبت ، موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" من وسائل الإعلام وجرم القذف والسب عبره .

وقال المتحدث باسم المجلس ، عبد الستار البيرقدار ، إن "الهيئة التمييزية في استئناف الرصافة عدّت في أحد قراراتها مؤخراً موقع فيسبوك أحد وسائل الإعلام" مشيراً إلى أن "موقع التواصل هذا تنطبق عليه القوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام الأخرى"

وأضاف البيرقدار ، أن "الهيئة نظرت في دعوى تتضمن نشر مدان عبارات قذف وسب بحق المشتكي ، ووجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي"

وأشار إلى أن "المحكمة رأت أن تجاوزاً عبر الفيسبوك في هذه الدعوى أوجب العقاب والتحقير للمشتكي في الوسط الاجتماعي والمهني ، ولذلك قررت تصديق حكم الإدانة ، إلا أنها اعتبرته ظرفاً مشدّداً"