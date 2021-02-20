الأمن الوطني يضبط أكثر من نصف مليون علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (20 شباط 2021)، ضبط أكثر من نصف مليون علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في منطقة الحارثية بالعاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان له :أنه "امتثالاً لتوجيهات رئيس جهاز الامن الوطني بمتابعة اسعار المستلزمات الصحية، وبعد ورودِ عدة شكاوى عبر الخط الساخن المجاني الخاص بالجهاز (131) عن بعض الصيدليات والمذاخر، شرعت مفارز جهاز الامن الوطني بالتعاون مع دائرة صحة الكرخ والقوة الماسكة للارض بحملةِ تفتيشٍ واسعة في منطقة الحارثية ببغداد".