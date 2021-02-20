ذي قار تسجل 254 اصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة ذي قار، اليوم السبت، ارتفاعاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما انخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت دائرة صحة ذي قار ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 254 اصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث استمر ارتفاع الاصابات بارقام مرتفعة في ذي قار، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 79 مصاباً ب‍الفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة كانت 1220 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم ب‍الفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 26996 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23931 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.