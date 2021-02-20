القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة في البصرة

اعلنت مديرية مكافحة مخدرات البصرة، اليوم السبت، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ان "مفارز قسم مكافحة مخدرات البصرة تمكنت من إلقاء القبض على (3) متهمين بحوزتهم (1030) حبة مخدرة من مختلف الأنواع، ونصف غرام من مادة الكريستال المخدرة، وأنبوب زجاجي مهشم، ومسدس ناري عيار 9 ملم".

واضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".