المفوضية تؤكد: مستعدون لإجراء الانتخابات في موعدها

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن "هناك لجنة فنية مختصة بالمطابقة الفنية والعينية والالكترونية للبطاقات قبل توزيعها بين الناخبين"،

لافتة الى أن "مفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل".

وأشارت إلى "انطلاق المفوضية بأول مرحلة تحديث لسجل الناخبين مع استمرار عملية التسجيل البايومتري وعملية توزيع البطاقة البايومترية، فضلاً عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية وفتح مجال أوسع لمشاركة أكبر عدد من التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين"،

مبينة أن "مفوضية الانتخابات مستمرة بطبع البطاقات البايومترية، بعد وصول الوجبة السادسة من البطاقات البايومترية التي تبلغ 736 ألف بطاقة".