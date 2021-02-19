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الأزمة النيابية: ذاهبون باتجاه الحظر الشامل في كربلاء والنجف والكرخ


ثلاث مناطق هي الأقرب.. الأزمة النيابية تهدد بالحظر الشامل. أكد مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، اليوم الجمعة، أن استمرار ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤشر خطير يؤكد الذهاب نحو الحظر الشامل والمناطقي.

وقال الموسوي في بيان  إنه "في حال استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، خصوصا السلالة الجديدة فأن ذلك يؤشر خطر كبير وضغط كبير على النظام الصحي في العراق"،

مضيفا "من المؤكد في ظل هذه الظروف الحالية أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصا الحظر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة كبيرة في اعداد الإصابات".

وأشار إلى أن "هناك تشخيصا لاكثر ٣ مناطق في العراق تعرضت الى زيادة كبيرة قي اعداد الاصابات هي في جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء وهذه المناطق الثلاث مرشحة لان تكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة".

وأوضح أن "السلالة الحديدة خطرة جداً سببت الكثير من الأذى لأكثر من نظام صحي متطور في العالم بسبب سرعة الانتشار وشدة الأعراض، إضافة إلى إصابتها لجميع الاعمار".

وبشأن فعالية اللقاح، أشار إلى أن "التقارير العلمية الرصينة تشير الى انه فعال ضد السلالتين".

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