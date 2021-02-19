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طقس العراق خلال يومين.. انخفاض بالحرارة وتساقط الامطار


توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، أن تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقساً متبايناً وانخفاضاً بدرجات الحرارة مع تساقط امطار في بعض المناطق.

وذكر بيان للهيئة  أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد السبت صحوا الى غائم جزئيا، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 4 مئوية والعظمى 19 مئوية".

وأضاف البيان "تسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 3 مئوية واعلاها في المثنى 9 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 10 مئوية واعلاها في البصرة 22 مئوية".

اما طقس يوم الاحد المقبل، توقعت الهيئة أن "يكون في المنطقة الوسطى غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر في الاقسام الغربية، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر وحدوث عواصف رعدية ويتحسن تدريجيا، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا وغائما احيانا".

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