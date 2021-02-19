عمليات بغداد توجه القطعات العسكرية بتعفير مناطق وشوارع العاصمة

وجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القطعات العسكرية بتعفير مناطق وشوارع العاصمة.

قائد العمليات اللواء الركن أحمد سليم وجه خلال بيان القطعات العسكرية كافة بالشروع بحملة تعفير المناطق والشوارع في العاصمة بغداد، داعيا الأهالي للتعاون مع القوات الامنية للوقاية من انتشار مرض كورنا.

وبدأ العراق بتطبيق حظر التجوال مساء أمس الخميس ولمدة اسبوعين على خلفية تزايد حالات الاصابة بكورونا وظهور اصابات بالسلالة المتحورة في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد.