محلل سياسي : : قوات الناتو وجه اخر للاحتلال الاميركي تحت مسمى جديد

عد المحلل السياسي عباس العرداوي، الخميس، قوات حلف الناتو بانها وجه اخر للقوات الاميركية واحتلالها للعراق، مبينا ان تلك القوات تعمل تحت ظل القيادة الاميركية.

وقال العرداوي في حديث صحفي ان “الولايات المتحدة بعد ان ضاق الخناق عليها في العراق من فصائل المقاومة والقرار النيابية في البلاد اخذت تبحث عن باب اخر يؤمن وجودها بالعراق”.

واضاف ان “اميركا خفضت قواتها في وقت اعلن عن زيادة بأعداد قوات حلف النانو في العراق”، مشيرا الى ان “الناتو هم قوات اميركية تحت مسمى الناتو ولعبة اميركية جديدة”.

واوضح العرداوي ان “قوات حلف الناتو هي تحت القيادة الاميركية ووجه اخر للاحتلال الاميركي ولا يمكن السكوت عليه”، داعيا مجلس النواب الى “التحرك ولضغط على الحكومة وعدم انطلاء لعبة النانو عليهم”.

وكانت قوات حلف النانو اعلنت, في وقت سابق, عن رغبتها زيادة عدد قواتها في العراق الى 5000 الاف مقاتل