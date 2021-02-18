صدور حكم قضائي بحق المرأة التي القت طفليها بنهر دجلة

أصدر القضاء العراقي ،اليوم الخميس، حكما على المرأة التي القت بطفليها في نهر دجلة من أعلى جسر الأئمة وسط بغداد.
وقال مصدر قضائي ، ان محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكما بالإعدام مرتين شنقاً حتى الموت للمرأة التي القت طفليها من اعلى جسر الائمة .
وكانت حادثة القاء الطفلين في نهر دجلة من فوق جسر الأئمة بالعاصمة قد أثارت غضب الرأي العام الذي هاجم هذا الفعل وطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق المرأة ، قبل ان تلقي القوات الامنية القبض عليها حيث أوضحت التحقيقات الأولية إلى أن المرأة قامت بهذا الفعل نتيجة خلاف مع طليقها.
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