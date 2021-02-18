مفارز المرور تبدأ حملة تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة

بدأت مفارز مديرية المرور العامة ،اليوم الخميس، حملة مكثفة لتطبيق الغرامات الخاصة بعدم ارتداء الكمامة .

اكد مصدر ان "الحملة بدأت صباح اليوم لفرض غرامات مالية على المخالفين لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القاضي بالزام المواطنين بارتداء الكمامة وتغريم المخالفين" ، مشيرا الى ان "الحملة انطلقت عبر نصب السيطرات المشتركة" .

هذا وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اصدرت قرارات بتغريم من لا يرتدون الكمامة مبلغا قيمته 25 الف دينار بالتزامن مع جملة قرارات صدرت بعد ارتفاع ملحوظ بعدد الاصابات بفيروس كورونا وفرض حظر التجوال .