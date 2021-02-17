الاستخبارات العسكرية تضبط كدسا للعتاد في ديالى

تمكنت الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، من ضبط كدس للعتاد في محافظة ديالى.

وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان انه “سعيا للوصول الى كافة مخابيء ومخازن اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء ١٨ من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للعتاد”.

واضافت ان “القوات ضبطت بداخل الكدس ١٠ قنابر هاون عيارات ١٢٠ ،٨١ ،٦٠ ملم، و ٥ جلكانات سعة ٢٠ وه لتر معبأة بمادة السي فور، و ٤ مساطر تفجير، و٣ صواريخ عيار ١٥٥ ملم ، بالاضافة الى عبوة ناسفة محلية الصنع ودراجة نارية، في قرية الطينة بناحية العظيم ديالى، في حين تمكنت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار.