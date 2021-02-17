إحباط محاولة تهريب "كمامات" طبية في أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريبة حاوية كمامات طبية في ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "بناءاً على المعلومات الواردة من مكتب استخبارات ام قصر الشمالي بوجود حاوية تحتوي على كمامات طبيه مخبأة ومعدة للتهريب خلف البضاعة الرئيسية (ورد اصطناعي) تم تشكيل لجنه من مديرية منفذ أم قصر الشمالي /هيأة المنافذ الحدودية والمركز الكمركي في الميناء والاستخبارات ومركز شرطة الكمرك وتم الكشف على الحاوية حيث تم ضبط الكمامات الطبية داخل الحاوية وإحباط محاولة تهريبها".

وأشار البيان إلى أنه "تم التحفظ على العجلة والبضاعة لدى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".