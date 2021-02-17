محلل سياسي : القاعدة المستهدفة باربيل تضم موقع تدريب الجيوش الالكترونية المغذية لصراعات المنطقة

اكد المحلل السياسي عباس العرداوي، الاربعاء، ان القاعدة الاميركية التي استهدفت في اربيل تضم مقر لتدريب الجيوش الاميركية الالكترونية التي تقود الصراعات في المنطقة، مرجحا الخلاف الكردي الكردي وراء الاستهداف.

وقال العرداوي في حديث صحفي ان “كل المؤشرات هي داخل الاقليم ولا علاقة بفصائل الحشد بالأمر”، مبينا ان “معرفة النتائج يجب الذهاب لنتائج التحقيق بالاستهداف السابق في 2020 الذي جرى داخل اربيل ايضا ومن نفس المنطقة”.

واوضح ان “القاعدة التي تم استهدافها تضم القوات الاميركية المنسحبة من سوريا وموقعا لتدريب الجيوش الالكترونية الاميركية وعملائها الذين وراء اثاره الصراعات في العراق والمنطقة”.

وتابع ان “ضباط من السي اي اي داخل تلك القاعدة وتضم كافة التشكيلات الاميركية”، مبينا ان “الجهة التي تقف خلفه غير واضحة الا انه من الخيارات المرجحة هو الخلاف الكردي الكردي”.

وكانت قاعدة اميركية ومطار الحرير في اربيل تعرضت، امس الثلاثاء، الى القصف بسلسلة من الصواريخ.