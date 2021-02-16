الأخبار

أكثر من الموجة الأولى.. الصحة تتوقع زيادة عدد الإصابات اليومية بكورونا


توقع وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، زيادة عدد الإصابات اليومية بكورونا أكثر من الموجة الأولى، مؤكداً أن لقاح صيني سيصل العراق الأسبوع المقبل.

وقال التميمي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، "لاحظنا عدم التزام بالإجراءات الوقائية في المدارس الأهلية"، مؤكداً أن "إجراءات اللجنة العليا قد يتم تمديدها في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا".

وأضاف "نتوقع زيادة في عدد الإصابات اليومية أكثر من الموجة الأولى وفي حال انخفاض الإصابات يمكن رفع القيود التي فرضت".

وتابع وزير الصحة أنه "في حال تسجيل إصابات بالآلاف سيتم فرض الحظر الشامل"، مشدداً بالقول "ليست لدينا معلومات كافية عن السلالة الجديدة، ولقاح سينوفارم الصيني سيصل العراق الأسبوع المقبل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تعلن صدور أوامر قبض بحق 23 متهماً في تربية كركوك
القبض على ارهابي في ربيعة
الدفاع المدني يعلن استنفاراً كاملاً في عموم المحافظات بعد حرائق وعاصفة كربلاء
عاصفة ترابية تجتاح محافظة كربلاء المقدسة
مقرر خلية الأزمة يتحدث عن أول حالة وفاة بسلالة كورونا الجديدة ويكشف معلومات صادمة
يحيى رسول: الصواريخ أطلقت من منطقتين داخل إقليم كردستان
محافظ النجف يعلن غلق تام للمحافظة ابتداءً من مساء الخميس ولغاية الاثنين
محافظ ديالى يصدر توجيهات تطبيقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها يخص لقاح كورونا
التربية تعلن تأجيل امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ...
الموضوع :
عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟
مواطن : في طريقنا للعودة الى مثلث الاضطهاد بصمت ، ستسحب سجادة الديمقراطية من تحت اقدامنا وبفعل م . ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على امامنا المفدى الطيب ابن الطيب الامام محمد الباقر عليه افضل الصلاة والسلام والعن الدائم على ...
الموضوع :
الامام الباقر مصلح، ومفكر، ومجدد
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,اخي الطيب ثق بالله وبال البيت الطيبين الطاهرين والقران الكريم و المراجع ...
الموضوع :
رغد صدام حسين سياسية!  الأُردن وإتفاقية "المنسف"
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,الله يحفظ الشيخ جلال بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ابليس واعوانه ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لسلام عليكم الله يرحم السيد محمد باقر الحكيم ويغمد روحه الجنه بحق محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ...
الموضوع :
بالفيديو ... هكذا خاطب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه قوات الاحتلال الامريكي
احمدعلي عبدالرسول الحروب : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيه وبعد دولة رئيس الوزراء لقد تم الحكم علي ظلما واحضر صاحب ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ALTAWEEL : كلنا امل ان يكون للصين دور حقيقي في تطوير البنى التحتية لبلدنا وان يكون لهم دور في ...
الموضوع :
الصين: نرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات
مواطن : مع احترامي للكاتب لست مع الطرح بالعامية ...
الموضوع :
المـ"ضـ"كورات..!
زيد مغير : هذه الحمقاء لو تنجب وتسكت هواية احسن لان كل ظهور لها على وسائل الإعلام فإنها تفتح بالوعة ...
الموضوع :
رغد صدام حسين سياسية!  الأُردن وإتفاقية "المنسف"
فيسبوك