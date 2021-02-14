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حركة النجباء تهدد القوات التركية التي تنوي “اجتياح نينوى”


هددت حركة النجباء ، السبت، قوات “الاحتلال التركية” باتخاذ موقف حازم اذا استمرت بانتهاكاتها الاراضي العراقية ، فيما دعت الحكومة العراقية والبرلمان الى اتخاذ موقف حازم تجاه تلك التجاوزات.

وذكر بيان للحركة  “لقد أصبحت البلاد في مرحلة مفصلية من تاريخها حيث جعلتها المواقف الرسمية الهزيلة والمصالح الفئوية الضيقة مسرحا للإنتهاكات والتجاوزات من كل الجهات والدول”.

واضاف “لن تكون المعلومات الواردة حول نية قوات الإحتلال التركي إجتياح محافظة نينوى وصولا إلى سنجار اخر الانتهاكات في حال إستمرت المواقف الرسمية الهشة والهزيلة”.

ودعت الحركة في بيانها “قوات الإحتلال التركي وحكومتها إلى مراجعة حساباتهم مرارا وتكرارة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة غير المحسوبة النتائج ولهم في قوات الإحتلال الأمريكي التي كانت تفوقهم عددا وعدة وإمكانات عبرة وأي عبرة”.

وطالبت ” الحكومة العراقية والبرلمان وكل الجهات المعنية إلى إتخاذ موقف موحد وحازم تجاه مثل هذه التجاوزات وإلا فسيكون لشعب العراق ومقاومته موقفها المعلوم القادر على ردع المحتلين ورد كيدهم إلى نحورهم”.

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