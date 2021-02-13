قرارات جديدة صادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق حول فايروس كورونا

فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط ولغاية 8 آذار.
-منع سفر المجاميع السياحية من العراق الى دول العالم كافة والى اشعار اخر.
-تقوم وزارة الصحة بإجراء فحص covid-19 بتقنية pcr لجميع القادمين من المنافذ الحدودية والمطارات.
-السماح بالانتقال بين المحافظات لظروف انسانية.
-السماح بدخول البضائع والحاويات عن طريق المنافذ الحدودية.
-عدم السماح بوجود اكثر من (4) أشخاص داخل سيارات الصالون بضمنهم السائق.
- يكون دوام موظفي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات (50%) من الدوام الرسمي باستثناء وزارة الصحة.
-عدم السماح بوجود اكثر من (6) اشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (11) راكبا (الكيا) بضمنهم السائق.
-عدم السماح بوجود اكثر من (8) اشخاص داخل سيارات نقل الركاب سعة (21) راكبا (الكوستر) بضمنهم السائق .
- عدم السماح بوجود اكثر من (2) شخص في سيارات الحمل بضمنهم السائق .
https://telegram.me/buratha