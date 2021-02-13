الجبهة العربية ترفض عودة حزب بارزاني إلى مقره السابق في كركوك

أبدى نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، امتعاضه على خلفية وجود قرار يقضي بإخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة وتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال الشمري في حديث صحفي إن “هذا المقر كان شاهدا على عمليات الخطف والقتل والتعذيب التي كانت تقوم بها القوات الكردية ضد أهالي كركوك من المكونين العربي والتركماني”.

وأضاف أنه “توجد صفقة سياسية لإعادة هذا المقر ومنحه للحزب الديمقراطي، على الرغم من أنه تم العثور بداخله على جثتين في يوم 16 تشرين الأول بعد عمليات فرض القانون في كركوك”.

وأشار إلى أن “الجبهة العربية سترفض بكل قوة إعادة هذا المقر للحزب الديمقراطي، لآنه سيظل شاهدا على الجرائم بحق المكون العربي، كما أنه لايمكن إخراج العمليات المشتركة من هذا المكان لمنحه لحزب مايزال يعتبر كركوك محتلة”.

وبين أنه “سمعنا بأن الترتيبات مكتملة لعودة الحزب الديمقراطي وإخلاء المقر، وهذا سيضر بالسلم الاجتماعي داخل المدينة، ونرفض المساومة على عراقية كركوك مهما كلفنا الثمن”.