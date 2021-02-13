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الحشد الشعبي يكشف اسباب انتشاره قرب قضاء سنجار


كشف مسؤول إعلام حشد كوجو الإيزيدي، قادر مراد، السبت، عن أسباب تحركات قوات الحشد الشعبي، قرب قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى.

وقال مراد في حديث له  إن “قوات الحشد قامت بعد زيارة رئيس أركان العمليات، بجولة استطلاعية للحدود العراقية السورية، وكذلك جبل سنجار ومناطق الحاتمية ودوميز وأم الذيبان، وصولا إلى الجزيرة للكشف عن المنطقة وتأمينها”.

وأضاف، أن “الحشد الشعبي قاطع عمليات نينوى أرسل تعزيزات للقضاء وذلك لتطمين المواطنين، على خلفية التهديدات التركية الأخيرة، وتم نشر مفارز في مناطق دوميز والحاتمية وقرى أخرى”.

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الحشد الشعبي يكشف اسباب انتشاره قرب قضاء سنجار
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