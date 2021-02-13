العامري يكشف عن معلومات مؤكدة بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار

كشف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، عن معلومات وصفها بـ"المؤكدة" بنية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار، داعياً الحكومة العراقية الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية.

وقال العامري في بيان، إن "هناك معلومات استخبارية مؤكدة أن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار، لذا على الحكومة التركية الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين بل ستؤثر تاثيراً بالغاً على هذه العلاقات الدولية".

وأضاف "كنا نتوقع من الحكومة التركية الانسحاب من الأراضي العراقية بشكل كامل سواءً من بعشيقة أو من الشريط الحدودي الذي احتلته مؤخراً، لا أن تقوم بالمزيد من الاحتلال".

ودعا العامري الحكومة العراقية الى أن "تتخذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية"، مؤكداً أن "القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية قادرة بعون الله على الدفاع والذود عن تراب الوطن المقدس".