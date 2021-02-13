الاتحاد: بارزاني يستخدم اساليب البعث في التعامل مع المتظاهرين

اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي ، السبت، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بالتعامل مع المتظاهرين بالاسلوب البعثي القمعي، مؤكداعدم جدية الديمقراطي في تسليم نفط الاقليم لبغداد.

وقال يزيدي في تصريح متلفز ان “ما يؤخر التوصل الى اتفاق بين بغداد وأربيل هو العناد السياسي من أحد الأطراف في الإقليم”، مبينا أن “الحوار مع بغداد هو الحل الوحيد لمشاكل كردستان لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يعي ذلك

واضاف انه ” يفترض على الوفود الكردية التي تزور بغداد ان تكون صاحبة قرار وان الحزب الديمقراطي الكردستاني عاجز على تسليم واردات النفط الى بغداد بسبب التزاماته بصفقات متعددة”.

واوضح ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يستطيع تسليم حتى برميل نفط واحد إلى بغداد وان المشكلة في إدارة حكومة الإقليم في ملف حل الخلافات مع بغداد”، معتبرا ان “اتهامات بارزاني للمعارضين والمتظاهرين ما هي الى أساليب بعثية”