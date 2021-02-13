الحشد الشعبي: الجالسون على الكراسي لا يفقهون منطق الحرب وانتقاداتهم جهل

اعتبر امر اللواء الاول حشد الشعبي، ابو الحر البصري، السبت، انتقادات بعض السياسيين لعمليات الحشد في ديالى بانها تنم عن جهل بالاعمال العسكرية.

وقال البصري في تصريح صحفي، ان” الجالسين على كراسي الحكم بعيدون عن ميدان الحرب ولا يفقهون منطق ولغة الحرب”،

مبينا، ان” العمليات في محافظة ديالى تدور في قرى ومناطق وعرة وجبلية ومن المستحيل السيطرة عليها بشكل كامل وما يقوم به الحشد الشعبي في المحافظة امر اقرب الى المعجزة”.

واضاف، ان” تلك المناطق بحاجة الى قوات كبيرة وعدة متطورة بغض النظر عن الاعتداءات والمضايقات التي تحدث للحشد في تلك المنطقة من القوات الامريكية المنضوية تحت ما يسمى “التحالف الدولي”.

وبين، ان” الحشد الشعبي حاليا يجري عمليات كبيرة في تلك المناطق الا ان المضايقات التي تحصل من مناطق سكنية ولا يمكن للحشد الدخول اليها اضافة الى انها تحوي الكثير من العيون الارهابية التي توصل المعلومات الى عصابات داعش”.

واشار الى ان” اي محاولة من الحشد للتوغل في تلك المناطق يقابلها انطلاق افواه سياسية وبعض المحسوبين على الحكومة تتهجم على الحشد وتتهمه بانواع التهم التي تسيء له وتخالف الحقيقة وفي الوقت نفسه تشكل غطاء لما موجود في تلك المناطق”