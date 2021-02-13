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الأنواء الجوية: لا توجد مؤشرات لتأثر البلاد بموجة برد أو امطار هذا الاسبوع


نفت الهيأة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، تعرض البلاد لموجة برد أو تساقط ثلوج خلال هذا الأسبوع.

وقال مدير إعلام الهيأة عامر الجابري لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المؤشرات التي قدمتها الهيأة وحتى يوم الثلاثاء المقبل تؤكد أن الأجواء طبيعية ودرجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها ولا تشهد تغييرا ولا توجد مؤشرات لتأثر البلاد بموجة برد أو امطار خلال هذه الاسبوع".

وأضاف الجابري، أنه "حتى الان لا توجد تقارير صادرة عن قسم التنبؤات الجوية في الهيأة تشير الى تأثر البلاد بموجة ثلوج او امطار خلال الفترة القليلة المقبلة"، لافتا الى أن "هناك تنسيقا من قبل شعبة الاقمار الصناعية في الهيأة مع المركزين الاميركي والاوربي".

وأشار الى أن "الاجواء ستشهد تقلبا حتى منتصف شهر آذار المقبل سواء على مستوى الامطار وموجات البرد وبالإمكان تعرض البلاد للمنخفض السيبيري".

 

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الأنواء الجوية: لا توجد مؤشرات لتأثر البلاد بموجة برد أو امطار هذا الاسبوع
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