إنفجار سيارة مفخخة بالخطأ يؤدي إلى مقتل ٢١ داعشيا في سامراء

اكدت قيادة عمليات سامراء، السبت، مقتل ٢١ ارهابياً بانفجار سيارة مفخخة بالخطأ في جلام سامراء جنوبي صلاح الدين.

وذكر قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، في بيان، أن "٢١ ارهابيا من داعش قتلوا بانفجار سيارة مفخخة اثناء محاولتهم التسلل بها باتجاه احدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في جلام سامراء جنوبي قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف الدراجي، ان "القوات الامنية طوقت مكان تفجير السيارة المفخخة والتي كانت تقف قرب إحدى مضافات داعش، حيث انفجرت عليهم بسبب ضغط الانتحاري على زر منبه الصوت لتوديع زملائه الدواعش، ناسياً انه مرتبط بشحنات التفجير ما ادى الى هلاك المجموعة بالكامل".