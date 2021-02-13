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مصدر ينفي وفاة شاكر الزاملي


نفى مصدر مطلع، السبت، وفاة رئيس هيئة استثمار بغداد السابق شاكر الزاملي.

وقال المصدر ، انه "لا صحة للانباء التي اشارت اليوم الى وفاة شاكر الزاملي".

وكان مصدر مطلع قد افاد قبل يومين ان رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي الذي احتجز من قبل اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء برئاسة احمد ابو رغيف بتهم فساد قد نقل الى المستشفى بعد ان تعرض للشلل حاد بعد تعرضه للتعذيب 

واوضح المصدر ان الزاملي الذي احتجز لدى لجنة ابو رغيف نقل من موقف اللجنة الى مستشفى الجملة العصبية اثر تعرضه لشلل حاد بعد تعرضه للتعذيب 

واوضح المصدر ان اكثر من 45 سيارة همر اصطحبت الزاملي وقام عناصر القوة المرافقة له بطرد المراجعين في المستشفى واعتدوا على الكادر الطبي هناك 

يشار الى ان قوة امنية اعتقلت في الـ 17 من ايلول الماضي رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي.

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مصدر ينفي وفاة شاكر الزاملي
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