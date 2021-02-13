لجنة التربية والتعليم النيابية ترجح اعتماد امتحان نصف السنة بديلاً عن الامتحانات الفصلية.

رجحت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الجمعة، اعتماد امتحان نصف السنة بديلاً عن الامتحانات الفصلية.

قال عضو اللجنة النائب عباس الزاملي لوكالة الأنباء العراقية ، إن "ازدياد أعداد الإصابات بكورونا يهدد الموسم الدراسي الحالي"، لافتا الى أن "لجنة الصحة والسلامة العليا قد تنتهي الى الإغلاق التام مثلما حصل في الموسم الدراسي السابق".

وأضاف الزاملي، أنه "يعتقد أن التربية وفي اغلب الاحتمالات لديها استعدادات لإجراء امتحانات نصف السنة فقط كامتحان حضوري، وتعتبر امتحان نصف السنة بديلا عن الكورسات والامتحانات الفصلية"، مبينا أن "الظروف هي التي تحدد وضع التعليم في المراحل المقبلة"، مؤكدا أن "إجراءات وزارة التربية في معالجة الموسم الدراسي تلبي الطموح".