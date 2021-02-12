رئيس كتلة : اليات مكافحة الفساد في حكومة الكاظمي لم تنجح في تحقيق اي من اهدافها

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الجمعة، بان اليات مكافحة الفساد في حكومة الكاظمي لم تنجح في تحقيق ايا من اهدافها.

وقال الخالدي في تصريح صحفي،ان” مكافحة الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية ضرورة ستراتيجية لانها نزيف الاموال الذي ادى الى تلكا في انجاز المشاريع وتردي الخدمات الى مستوى مؤلم في كل محافظات البلاد لافتا الى ان كتلته داعمة لكل الاطر التي تودي الى مواجهة الفساد”.

واضاف الخالدي الى ان” حكومة الكاظمي لم تنج في اليات مكافحة الفساد ولم تحقق ايا من اهدافها والتي ابرزها اعادة الاموال المنهوبة باعتبار معيار اساسي لنجاح اي عملية مكافحة للفساد”.

واشار الى ان” من جرى اعتقالهم هم من صغار الفاسدين وليسوا الكبار مؤكدا بان العراق لايمكن ان يتطور ويتقدم للامام في ظل وجود فساد ينخر موسساته الحكومية وهناك نهب للاموال بطرق مختلفة مؤكدا بان الفساد لايقل خطورة عن الارهاب وندعمه كل الاليات التي تؤدي الى قطع اطر الفساد التي تشكل خطر على امن واقتصاد البلاد”.

ويعاني العراق من فساد كبير في مؤسساته الحكومية وسط اتهامات لجهات متنفذة بانها تحمي الفاسدين”