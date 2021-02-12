الحشد: قتل اثنين من ارهابيي داعش في” زور الاصلاح” بديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الجمعة، قتل اثنين من ارهابيي داعش في عملية نوعية شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث صحفي،ان” قوات امنية مشتركة نجحت وبناءا على معلومات استخبارية دقيقة من قتل اثنين من ارهابيي داعش في منطقة زور الاصلاح قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) بعد قصف مواقعهم بالهاونات”.

واضاف التميمي،ان” احد القتيلين قيادي في تنظيم داعش الارهابي ومتورط بالعديد من الهجمات الاجرامية التي استهدفت مدنيين ونقاط امنية في الاونة الاخيرة”.

وكانت القوات الامنية والحشد الشعبي نجحت في قتل الكثير من ارهابيي داعش فير الاشهر الماضية في ديالى”