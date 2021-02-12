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القبض على ارهابي من عائلة تنتمي لداعش جنوبي الموصل


اعلنت الاستخبارات العسكرية ، اليوم الجمعة ، اعتقال احد عناصر داعش " الارهابي" جنوبي الموصل.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان : "ضمن مساعيها المكثفة لملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع لواء المشاة ٧٦ من القاء القبض على احد الارهابيين في قرية الجدعة جنوب الموصل".

واضاف البيان "هو شقيق لاربعة اخوة ينتمون لداعش الارهابي كما ان والده داعشي قتل اثناء معارك التحرير"، مشيرا الى "انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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