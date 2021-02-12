قيادي بالفتح معلقاً على توقعات كتل بالفوز في الانتخابات: تعيش أحلاما وردية

قال القيادي في تحالف الفتح، نسيم الازيرجاوي،، إن توقعات الكتل السياسية بشأن فوزها بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مجرد أحلام وردية، حسب وصفه.

وذكر نسيم الازيرجاوي، في حديث صحفي، إن "بعض الكتل السياسية ما تزال تعيش في الأحلام الوردية بعيدا عن الواقع الذي ستصطدم به، في حال توفر البديل عن الكتل السياسية الحالية".

وأضاف الازيرجاوي، أنه "في حال عدم توفر البديل المناسب، ستعمل الكتل على تعبئة مناصريها وبالتالي ستكون الانتخابات المقبلة للمتحزبين فقط، بينما ستكون حظوظ الشخصيات المستقلة ضعيفة".

وتابع، أن "التصريحات الإعلامية والاتهامات المتبادلة بين بعض الأطراف قبل الانتخابات، هي صراع واضح على السلطة"،

مشيرا إلى أن "الديمقراطية التوافقية سبق وأن تم تجربتها في الكثير من الدول، ولكن لم تستمر لانها فاشلة، ولكن في العراق اعتمد الجميع على المرشح التوافقي، وبالتالي قد تتكرر هذه التجربة".