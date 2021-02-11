نائب: مئات ملفات الفساد مركونة على رفوف هيئة النزاهة منذ سنوات

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي العكيلي، الخميس، هيئة النزاهة الاتحادية بالتأخر في إجراءات حسم ملفات الفساد، مبينا أن العشرات من هذه الملفات مركونة على الرفوف.

وقال العكيلي في تصريح صحفي إن “المئات من ملفات الفساد مركونة على رفوف هيئة النزاهة منذ سنوات”، مضيفا أن “ملفات كبيرة وخطيرة احيلت إلى الهيئة لم تحسم لغاية الان”.

واعتبر أن “التحقيق من قبل هيئة النزاهة بالملفات المحالة ضئيل جدا”، داعيا القوى السياسية الى “اتخاذ مواقف داعمة لإصلاح المنظومة الحكومية “.

واعتبر عضو لجنة الأقاليم النيابية مضر الكروي، في وقت سابق من اليوم الخميس، مكافحة الفساد في العراق قضية إعلامية وأنها لم تصل إلى الكبار، مشيرا إلى أن العراق في مقدمة دول العالم بمعدلات الفساد،