المعارضة الكردية ترد على مسرور بارزاني: لن نكون شهود زور

ردت النائبة عن حرك الجيل الجديد في برلمان إقليم شادي نوروز، الخميس، على خطاب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بخصوص دعوته للأحزاب الكردية بوحدة الموقف.

وقالت نوروز في تصريح صحفي إنه “لايمكن أن نضع أيدينا مع أحزاب السلطة ونحن نلاحظ سرقاتهم وفسادهم وظلمهم للمواطنين، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.

وأضافت أن “بارزاني يريد منا أن نكون شهداء زور، لنكف عن كشف فساده وفساد حزبه، وماذا يجري لعمليات نهب للأموال وتهريب للنفط وسرقة لعائدات المنافذ، بينما المواطن ينتظر راتبه المتأخر، وهذا لن يحدث، لآن موقفنا سيكون دائما مع معاناة المواطنين”.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني دعا في مؤتمر صحفي جميع الأحزاب الكردية لوحدة الموقف، والابتعاد عن الخطاب الإعلامي المتشنج.