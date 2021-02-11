الفتح: ملتزمون بعدم التصويت على الموازنة لحين تغيير سعر صرف الدولار

أكد عضو تحالف الفتح، النائب حامد الموسوي، الخميس، التزام التحالف بعدم التصويت على الموازنة الحالية الابعد خفض سعر صرف الدولار.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ان” القانون العراقي اعطى للبنك المركزي مركزية القرار في التحكم بأسعار صرف الدولار الا ان الإرادة السياسية لابد ان تكون موجودة في هذا الظرف”،

مبينا، ان “كتل تحالف الفتح مصرة بأجمعها على رفض التصويت على الموازنة الا بعد تخفيض أسعار صرف الدولار وإعادة الى ماكان عليه قبل اشهر عند 119 دولار”.

وأضاف، ان” بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار فان المؤسسة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ستتكبد خسائر تتراوح بين 9 ترليون دينار كفارق لأسعار الصرف بين القيمة الجديدة والقديمة”.

وأشار الى ان” من ضمن القضايا التي وضعناها مانع للتصويت هي وفاء الحكومة بالتزاماتها وانصاف شرائح المحاضرين وأصحاب العقود والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والدفاع والداخلية”.