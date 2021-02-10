التربية توضح بشأن تثبيت العقود والدرجات الوظيفية في موازنة 2021

كشفت وزارة التربية، الأربعاء، عن معلوماتها بشأن التخصيصات الوظيفية الخاصة بها في الموازنة الحالية”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في تصريح صحفي انه” لا نعلم ما هي حصة وزارة التربية ومديرياتها من الدرجات الوظيفية المقرة في الموازنة الحالية”.

وأضاف، انه” لا اللجنة المالية النيابية ولا وزارة المالية أرسلت اشعارا الى الوزارة بحجم تلك التخصيصات او أصلا هل هي موجودة او لا”، مبينا، كما انه” لغاية الان لا يوجد أي شيء بشأن تثبيت العقود او استحداث درجات وظيفية جديد”.

وأشار الى انه” ننتظر ان ينتهي مجلس النواب من إقرار الموازنة وبالتالي سنعلم عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة او عدد العقود والاجراء الذين سيتم تعيينهم وتثبيتهم”.