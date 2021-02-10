النزاهة النيابية تكشف عن تعطيل معمل يحقق 100 مليون دولار سنويا للعراق

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، عن تعطيل مشروع تقدر ارباحه السنوية في حال تشغيله ما لا يقل عن 100 مليون دولار .

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي في حديث صحفي ان “معمل الحديد والصلب متوقف عن العمل نتيجة عدم تنصيب اجهزة جديدة ومكائن لا تتجاوز كلفتها 30 مليار دينار ولم تخصص لها الاموال”.

وأضاف، أن “المعمل في حال تشغيله سيحقق للعراق ارباحا سنوية وفق دراسة الجدوى لا تقل عن 100 مليون دولار فضلا عن خردة الحديد الذي تشتريه الشركة ومنع خروجه الى خارج العراق”.

واوضح ان “هناك تقصد بعدم التخصيص بسيب الفساد الذي دخل بكل مفاصل الدولة ومنع تشغيل الصناعة العراقية للاستفادة من المستورد”.