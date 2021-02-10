الصحة تعلن رفع توصيات إلى خلية الأزمة: انتظروا القرارات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، رفع توصيات جديدة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، مؤكدة أن القرارات الجديدة ستكون أكثر شدة من سابقتها.

وقالت مديرة العلاقات العامة وعضو الفريق الطبي الساند للوزارة، ربى فلاح في تصريح صحفي إن "وزارة الصحة رفعت عدة توصيات وقرارات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع المقبل، وهي ستكون أولية على أن تتبع بمقترحات أكثر صرامة اذا استمر المواطن بالتهاون وعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية".

وأشارت إلى أن "قرار الحظر الجزئي او الكلي يعتبر من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، ويتخذ وفقاً لمعدلات الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة".