تصديق اعترافات متهما قام بقتل اولاده الثلاثة في ميسان

صدقت محكمة تحقيق قضاء قلعة صالح في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، اليوم الاربعاء، اقوال متهم عن جريمة قتل اولاده الثلاث جنوب محافظة ميسان.

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى قال في بيان أنه "تم إجراء كشف الدلالة على مسرح الجريمة وتبين أن المتهم قام بخنق اطفاله الثلاث بسبب خلافات مع زوجته بحسب اعترافاته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق".

وأضاف البيان، أن "المتهم تم توقيفه وفقا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وبصدد احالته لمحكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".