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تركيا تقبض على قيادي بارز في "العمال الكردستاني" شمالي العراق


أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء ، اعتقال قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني بعملية استخبارية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى ونقله إلى الأراضي التركية.

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الاستخبارات التركية ألقت القبض على قيادي بارز في "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق".

وذكرت الوكالة أن "تركيا جلبت القيادي المدعو إبراهيم باريم، بعد القبض عليه بعملية استخبارية في منطقة سنجار العراقية".

واشارت الوكالة إلى "أن وزارة الدفاع التركية نفذت إنزال جوي فجر اليوم على جبل كارة في منطقة العمادية بمحافظة دهوك ضمن عملية باسم "مخلب النسر 2".

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تركيا تقبض على قيادي بارز في "العمال الكردستاني" شمالي العراق
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