القبض على ارهابيين في كركوك لانتمائهما لعصابات داعش

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على ارهابيين في كركوك عملا امري سرية بما يسمى فرقة القادسية بداعش متخذين مخيمات النازحين ملاذاً لهما.

الوكالة قالت في بيان انه "من خلال التدقيق الامني لمخيمات النازحين، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين بمخيم ليلان للنازحين بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية.

واضاف البيان، ان " الارهابيين عملوا بما يسمى فرقة القادسية بمنصب امري سرايا، فضلاً عن عمل احدهما في ما يسمى الشرطة اللااسلامية بقاطعي نينوى وكركوك. والاخر عمل بما يسمى قاطع دجلة وكركوك ولديه اثنين من اخوتة ضمن صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك".

وتابع انه "تم تدوين اقوالهما بالاعتراف وايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".