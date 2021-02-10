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صحة كردستان.. تسجيل 69 اصابة جديدة بدون وفيات خلال ال24 ساعة الماضية


أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان ،يوم الأربعاء،عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "الإصابات كانت على النحو التالي: 13 أربيل، 20 السليمانية، 34 دهوك، 2 كرميان، ومعها يرتفع إجمالي العدد إلى 106660.

واضاف البيان ان " 113 مريضا اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 48 دهوك، 65 السليمانية ليصل معه عدد حالات التعافي منذ تفشي الجائحة في الإقليم ولغاية الآن إلى 101916 " ، "هذا ولم تسجل الصحة أية حالة وفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة ليبقى العدد الكلي للوفيات عند 3492".

 

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