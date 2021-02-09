خبير امني: التحشيدات الامريكية على الحدود العراقية الكويتية تنذر بخطر

اكد الخبير الأمني، احمد الشريفي، الثلاثاء، بان القوات الامريكية تجري تحركات مريبة على الحدود العراقية الكويتية بمعزل عن بغداد.

وقال الشريفي، في تصريح صحفي ان” القوات الامريكية قامت قبل أيام باستقدام 60 طيارا الى الحدود العراقية من جهة الكويت”، مضيفا، ان” الطيارين ترافقهم طائرات الشينوك العملاقة التي ان دلت على شيء انما تدل على امر يدبر بعيدا عن علم الحكومة العراقية”.

وأضاف، ان” القوات الامريكية أدخلت هذا الطائرات بحجة الدعم اللوجستي ونقل المعدات لكن في حقيقة الأمر هنالك مأرب كبيرة وخطيرة تنتظر العراق في الرحلة المقبلة ونحذر الحكومة من عدم الاستعلام عن هذا الموضوع”.

وأوضح، ان” الخطة الجديدة للإدارة الأمريكية تقتضي إعادة نشر القوات الأمريكية العسكرية في العراق الا ان الامر لم يصل الاعلام بعد وسيظهر حال الانتهاء من الخطة الموضوعة للمنطقة”.

وأشار الى ان” الحراك الأمريكي تجاه العراق لم يصل الإعلام بعد”، منوها إلى أن” الأمر يثير المخاوف ويحتاج تحرك سريع من الحكومة العراقية لتدارك الأمر”