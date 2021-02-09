الأسدي مطمئناً المواطنين: ما يقوم به داعش مجرد تحركات إعلامية

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبدالغني الأسدي، الثلاثاء، أن ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي، هو فقط تحركات إعلامية وعودتِهم مجرد حلم.

وقال الأسدي، في بيان إن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها وبالتعاون مع الشعب تقف بالمرصاد لكل التحركات الارهابية"، داعياً الى "رصِ الصفوف وتوحيد الجهود الأمنية والاجتماعية، لمواجهة اي تهديدات قد تطال المواطنين والمناطق الآمنة والمقدسات الدينية".

وأضاف، أن "جهاز الأمن الوطني مستمر في رصد حركات خلايا داعش في كل مكان"، مؤكداً ان "ما يقوم به الإرهاب من تحركات لا يتعدى كونه رسالة إعلامية بأنهم متواجدون ولكن عودتهم الى الارض حلم غير قابل للتحقيق".

وطمئن المواطنين، بالقول: "سنتواجد اينما تتواجد التهديدات لأمن الوطن والمواطن"