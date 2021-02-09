النائب محمد البلداوي : يحذر الحكومة من التصالح مع قتلة الشعب العراقي

حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي من مشاريع اعادة النازحين من عوائل داعش الارهابي الى العراق، لافتا الى ان الفكر الارهابي مازال قائما ولايمكن التصالح مع قتلة الشعب العراقي او ابقائهم في السجون من دون تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.

وقال البلداوي ان “ العراق لايمكنه ان يجري مصالحة مع القتلة والمجرمين ومن تلطخت اياديهم بدم الشعب العراقي، اذ يتوجب على الحكومة عدم التهاون مع ملف من اجرموا بحق العراق”.

واضاف ان “الحكومة يجب ان تحذر وتبعد نفسها عن الوقوع بالخطأ، حيث ان مشاريع اعادة عوائل الارهاب للعراق سيكون له مردودات سلبية خاصة ان الفكر الاجرامي مازال قائما لديهم”.

وبين ان “مايجري من اعمال ارهابية بين الحين والاخر في صلاح الدين وغيرها من المحافظات ماهو الا نتاج الافكار الارهابية، وبالتالي لايمكن التصالح مع الارهاب وينبغي تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم لضمان عدم تدخل بعض الاطراف والمال لاخراجهم من السجون”.