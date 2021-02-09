الشرطة المجتمعية توقف حالة ابتزاز الكتروني لفتاة من بغداد

اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، احباط عملية ابتزاز الكتروني مارسها احد الاشخاص من محافظة النجف بحق فتاة من العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ، ان "مفارز الشرطة المجتمعية، تمكنت من احباط عملية ابتزاز الكتروني مارسها احد الاشخاص من محافظة النجف بحق فتاة من العاصمة بغداد".

واضافت، إن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة عبر خطها الساخن(٤٩٧) والتي أفادت فيها صاحبة المناشدة الى تعرضها لابتزاز من قبل احد الأشخاص بتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة، الأمر الذي دعا مجتمعية النجف الى التحرك السريع وجمع المعلومات وتحليلها عن المبتز ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمته، والتي اعترف بها صراحة".

وتابعت انه "تم اتخاذ بحقه جميع الاجراءات الأصولية اللازمة، بعد ان قامت بحذف محتوى الابتزاز من هاتف الفتاة وتأمين حساباتها الشخصية".