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النائب حامد الموسوي: الحكومات المتعاقبة سمحت للدول بالتجاوز والتدخل بشؤون العراق


بين النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي، ان الحكومات المتعاقبة سمحت للدول بالتجاوز على العراق والتدخل بشؤونه، لافتا الى ان العقوبات الصادرة بحق بعض الشخصيات وتدخلات اميركا وتركيا ودول اخرى ماهي الا نتاج لضعف تلك الحكومات.

وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “اميركا تواصل تدخلاتها بالشؤون العراقية واخرها تدخلها بالملف الامني لمحاولة فرض السيطرة على هذا الملف”.

واضاف ان “الحكومات المتعاقبة وبعض القيادات السياسية هي من سمحت لاميركا وغيرها بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي وتتجاوز الاعراف والقوانين وتنتهك السيادة”.

وبين ان “ضعف النظام السياسي العراقي يقف وراء استمرار الانتهاكات الاميركية بحق العراق واستمراره بفرض العقوبات على الشخصيات والرموز الوطنية في الداخل العراقي”.

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